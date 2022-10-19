بايدن يعتزم الإفراج عن 15 مليون برميل من النفط الاحتياطي لخفض الأسعار



أعلن مسؤول أمريكي كبير الثلاثاء أنّ الرئيس جو بايدن سيعلن الأربعاء أنه قرّر سحب 15 مليون برميل نفط إضافي من الاحتياطي الاستراتيجي لضخّها في السوق الأمريكية بهدف خفض أسعار المحروقات، مؤكّداً أنّ سيّد البيت الأبيض لا يستبعد سحب كميّات إضافية أخرى إذا لزم الأمر.

وهذه الكمّية التي سيتمّ ضخّها في السوق في كانون الأول/ديسمبر ستمثّل الجزء الأخير المتبقّي من برنامج أعلن عنه الرئيس الأمريكي في الربيع لمواجهة ارتفاع أسعار الذهب الأسود بسبب الحرب في أوكرانيا. ونصّ هذا البرنامج يومها على سحب ما مجموعه 180 مليون برميل نفط من الاحتياطي الاستراتيجي.