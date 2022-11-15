سوناك يبحث مع ولي العهد السعودي استقرار أسواق الطاقة العالمية

قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إن سوناك أبلغ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في اجتماع على هامش قمة مجموعة العشرين، أنه يأمل أن يواصل البلدان العمل معا من أجل استقرار أسواق الطاقة.

وقال المتحدث في بيان صدر عقب الاجتماع الذي عقد في إندونيسيا: "في ضوء الزيادة العالمية في أسعار الطاقة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، قال رئيس الوزراء إنه يأمل في أن تواصل المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية العمل معا لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة".