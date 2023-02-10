تراجع أسعار النفط لكنه يتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية

تراجعت أسعار النفط في المعاملات المبكرة، اليوم الجمعة، لكنها تتجه نحو تسجيل مكاسب سياسية مع استمرار تأرجح السوق بين مخاوف من ركود في الولايات المتحدة، وآمال تعافي الطلب القوي على الوقود في الصين، أكبر مستورد عالمي.

وبحلول الساعة 0117 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا أو 0.3% إلى 84.22 دولار للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 35 سنتا أو 0.5% إلى 77.71 دولار للبرميل.