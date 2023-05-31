إسرائيل تعتبر احتياطيات غاز حقل "كاتلان" لشركة إنرجين اكتشافا

اعترفت إسرائيل، اليوم الأربعاء، رسميا، برواسب الغاز الطبيعي البحري الجديدة لشركة "إنرجين" لإنتاج النفط والغاز باعتبارها اكتشافا يحتوي على ما يقدر بنحو 68 مليار متر مكعب من الغاز.

وقالت وزارة الطاقة الإسرائيلية إنه يمكن البدء في التطوير بعد الموافقة على احتياطيات حقل كاتلان.

ويقع حقل كاتلان بالقرب من حقلين قبالة ساحل البحر المتوسط في إسرائيل، وهما تانين وكاريش المملوكان أيضا لشركة إنرجين.