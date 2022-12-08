سوق النفط ينهي تراجعا في الأسعار استمر 4 أيام

وأشار تقرير بلومبيرغ إلى أن مؤشر برنت القياسي هو في ذروة البيع الآن، وهي إشارة على أن تراجع السوق النفطي قد يقترب من نهايته.

جاء ذلك في أعقاب توقف خط أنابيب النفط Keystone، الذي يمكنه نقل أكثر من 600,000 برميل يوميا من النفط الخام من كندا إلى الولايات المتحدة، دون أن يتم إعطاء جدول زمني لإعادة تشغيله.

وفي الاثناء تضاعفت الإشارات الإيجابية في الصين بسبب تخفيف القيود على كورونا، وبالتالي ارتفاع الإشارات الإيجابية في قطاع الطلب.

وكانت أسعار النفط تراجعت خلال الأيام الماضية؛ ما أدى إلى محو جميع المكاسب الكبيرة التي تحققت في هذا العام، حيث قامت البنوك المركزية بتشديد السياسة النقدية وسط تراجع آفاق الاقتصاد الكلي.

وحتى قبل أسبوع تقريبا، كان المسؤولون في الصين أكبر دولة مستوردة للخام في العالم، لا يزالون يتعهدون بالقضاء على كورونا، لكن يبدو أن الاحتجاجات ضد القواعد الصارمة قد سرعت من تحول بكين بعيدا عن سياسة ما يسمى "صفر كورونا".