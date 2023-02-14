انقطاع التيار الكهربائي عن نصف أراضي كوبا

وأعلن "الاتحاد الوطني للكهرباء" في بيان أنّ "عطلاً طرأ على شبكة الكهرباء 220 كيلو فولت" بين مدينتي سانتي سبيريتوس (وسط) ونويفيتاس ممّا "أدّى إلى انقطاع التغذية بالتيار الكهربائي بالكامل في المنطقة الشرقية الوسطى" للبلاد.

وأوضح البيان أنّ التيار انقطع عن سبع من مقاطعات البلاد الـ15.

ومنذ العام 2022 تواجه كوبا أزمة طاقة حادّة بسبب تدهور أوضاع المحطات الكهربائية الثماني في البلد، وهو ما يؤدي إلى أعطال متكررة أو توقف التغذية لإجراء الصيانة.