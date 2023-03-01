النفط يتحول للهبوط وسط وفرة في الإمدادات
تراجع النفط، اليوم الأربعاء، متخليا عن مكاسبه المبكرة وسط بوادر على وفرة الإمدادات وارتفاع مخزونات الخام الأمريكية، مما أبطل مفعول الآمال في ارتفاع الطلب بعد قفزة قوية لقطاع الصناعات التحويلية في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم.
وانخفض خام برنت 17 سنتا، أي 0.2 بالمئة، إلى 83.28 دولار للبرميل بحلول الساعة 1455 بتوقيت جرينتش بينما خسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتا، أي 0.45 بالمئة، مسجلا 76.70 دولار.
وذكرت مصادر بالسوق نقلا عن بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الأمريكية زادت 6.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 فبراير شباط، ومن المنتظر صدور بيانات المخزونات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة في الساعة 1530 بتوقيت جرينتش.
وفي بوادر أخرى على وفرة المعروض، بلغ إنتاج النفط الروسي مستويات ما قبل فرض العقوبات للمرة الأولى في فبراير شباط وفقا لصحيفة كوميرسانت الاقتصادية اليومية بينما أظهر مسح أجرته رويترز ارتفاع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أيضا في فبراير شباط.
وقال ستيفن برينوك من شركة (بي.في.إم) للوساطة في النفط: "الاقتصاد الصيني ينتعش الآن وهذا محرك إيجابي لأسعار النفط" مضيفا أن الإمدادات الروسية المتينة تقلل من الاهتمام بالشراء.
وارتفع النفط في وقت سابق من الجلسة بعدما أظهر مؤشر رسمي نمو نشاط قطاع الصناعات التحويلية الصيني بأسرع وتيرة في أكثر من عشر سنوات في فبراير شباط، وهو ما عزز الآمال في أن يعوض تعافي الصين التباطؤ العالمي ويعزز الطلب على النفط.