النفط يتحول للهبوط وسط وفرة في الإمدادات

تراجع النفط، اليوم الأربعاء، متخليا عن مكاسبه المبكرة وسط بوادر على وفرة الإمدادات وارتفاع مخزونات الخام الأمريكية، مما أبطل مفعول الآمال في ارتفاع الطلب بعد قفزة قوية لقطاع الصناعات التحويلية في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم.

وانخفض خام برنت 17 سنتا، أي 0.2 بالمئة، إلى 83.28 دولار للبرميل بحلول الساعة 1455 بتوقيت جرينتش بينما خسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتا، أي 0.45 بالمئة، مسجلا 76.70 دولار.

وذكرت مصادر بالسوق نقلا عن بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الأمريكية زادت 6.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 فبراير شباط، ومن المنتظر صدور بيانات المخزونات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة في الساعة 1530 بتوقيت جرينتش.