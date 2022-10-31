النفط يتراجع بسبب قيود كوفيد وضعف بيانات نشاط مصانع الصين

تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين بعد بيانات أضعف من المتوقع لنشاط المصانع من الصين، وبسبب مخاوف من أن يؤدي توسيع قيود كوفيد-19 إلى الحد من الطلب.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت، 63 سنتا أو 0.7% إلى 95.14 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:20 بتوقيت غرينتش بعد أن تراجعت 1.2% يوم الجمعة.

وهبط سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 47 سنتا أو 0.5% إلى 87.43 دولار للبرميل بعد تراجعه 1.3% عند الإغلاق يوم الجمعة.

وأظهر مسح رسمي يوم الاثنين انخفاض نشاط المصانع في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، بشكل غير متوقع في تشرين الأول/ أكتوبر متأثرا بتراجع الطلب العالمي والقيود الصارمة على فيروس كورونا التي أضرت بالإنتاج.

وقال ستيفن إينيس من مؤسسة "إس بي آي" لإدارة الأصول، إن توسيع قيود كوفيد-19 في الصين يثير دائما مخاوف بشأن الطلب من أكبر مستورد للخام في العالم.

وبدأت المدن الصينية في تشديد سياسة بكين المتعلقة بصفر كوفيد-19 مع اتساع تفشي المرض، في إحباط لآمال سابقة في انتعاش الطلب.

وفي الوقت نفسه أشار بعض من كبار المنتجين الأمريكيين إلى تباطؤ إنتاجية حقل بيرميان، وهو أكبر حقل للنفط الصخري في أمريكا.

وجاءت هذه التحذيرات في الوقت الذي ارتفعت فيه صادرات النفط الأمريكية إلى مستوى قياسي الأسبوع الماضي، ما أدى جزئيا إلى ارتفاع أسعار خام غرب تكساس الوسيط 3.4%.

وارتفع برنت 2.4% الأسبوع الماضي محققا مكاسب أسبوعية للأسبوع الثاني على التوالي.