انخفاض أسعار النفط العالمية وسط مخاوف بشأن الطلب في الصين

تراجعت أسعار النفط العالمية، الأربعاء، بسبب مخاوف مرتبطة بالطلب في الصين، فيما انخفضت أسعار الغاز الأوروبية إلى أدنى مستوياتها منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، في وقت أدى طقس الشتاء المعتدل إلى انحسار في الطلب.

وانخفضت أسعار الخام بنسبة تقارب 5% بسبب القلق حول الطلب في الصين التي تعتبر أكبر مستورد للنفط في العالم، فيما تشهد البلاد ارتفاعا حادا في عدد الإصابات بكوفيد.

وقرابة الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش، تراجع برميل خام برنت بحر الشمال تسليم آذار/ مارس، 4.6% إلى 78,32 دولارا فيما انخفض سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط تسليم شباط/ فبراير، بنسبة 4.67% إلى 73.34 دولارا.