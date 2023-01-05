انخفاض أسعار النفط العالمية وسط مخاوف بشأن الطلب في الصين
تراجعت أسعار النفط العالمية، الأربعاء، بسبب مخاوف مرتبطة بالطلب في الصين، فيما انخفضت أسعار الغاز الأوروبية إلى أدنى مستوياتها منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، في وقت أدى طقس الشتاء المعتدل إلى انحسار في الطلب.
وانخفضت أسعار الخام بنسبة تقارب 5% بسبب القلق حول الطلب في الصين التي تعتبر أكبر مستورد للنفط في العالم، فيما تشهد البلاد ارتفاعا حادا في عدد الإصابات بكوفيد.
وقرابة الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش، تراجع برميل خام برنت بحر الشمال تسليم آذار/ مارس، 4.6% إلى 78,32 دولارا فيما انخفض سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط تسليم شباط/ فبراير، بنسبة 4.67% إلى 73.34 دولارا.
وفي الوقت نفسه، انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بالجملة في أوروبا إلى أدنى مستوياتها منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، فيما أدى طقس الشتاء المعتدل إلى تراجع الطلب.
وانخفضت العقود الآجلة لغاز "تي تي إف" الهولندي، 9.3% إلى 65.59 يورو قرابة الساعة 16:20 بتوقيت غرينتش، مواصلا الخسائر منذ بداية الأسبوع.
ويرتبط استهلاك الأفراد للغاز بشكل وثيق بدرجات الحرارة الخارجية.