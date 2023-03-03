النفط يتجه نحو مكاسب أسبوعية.. وآمال في نمو قوي لطلب الصين

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية بنحو 2%، إذ عوض انتعاش نشاط المصانع في الصين تأثير المخاوف المتصاعدة حيال زيادة مخزونات الخام الأمريكية واحتمال رفع أسعار الفائدة في أوروبا.

وبحلول الساعة 0147 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 39 سنتًا، بما يعادل 0.5%، إلى 84.36 دولار للبرميل، وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتًا، أو 0.5% أيضًا، إلى 77.75 دولار للبرميل.

ورغم انخفاضه اليوم، ارتفع خام برنت بنحو 1.6% منذ بداية الأسبوع، وهو في طريقه لتسجيل ثاني مكسب أسبوعي، في حين قفز خام غرب تكساس الوسيط نحو 2%، بعد خسارة ضئيلة في الأسبوع السابق، بفضل الآمال في نمو قوي لطلب الوقود بالصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.