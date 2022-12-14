برميل النفط يتجاوز 80 دولارًا
أنهى النفط تعاملات، الثلاثاء، فوق 80 دولارًا للبرميل، وسجل أكبر مكاسبه اليومية في أكثر من شهر، إذ أقبل المستثمرون على الأصول عالية المخاطر بعد أن أشارت بيانات أمريكية إلى تباطؤ التضخم.
وحصلت السوق على دعم أيضًا من المخاوف من اضطرابات على صعيد الإمدادات أثارتها عوامل شملت استمرار إغلاق خط أنابيب النفط الخام كيستون من كندا إلى الولايات المتحدة بعد تسرب هائل الأسبوع الماضي.
وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت عند 80.68 دولار للبرميل، بارتفاع 2.69 دولار بما يعادل 3.5%.
وأغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 75.39 دولار للبرميل، بزيادة 2.22 دولار أو 3%.
وسجل كلا العقدين أكبر مكاسبهما اليومية منذ الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني.
وانخفض مؤشر الدولار، اليوم، بعد أن أظهرت بيانات أن تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع بأقل من المتوقع الشهر الماضي، مما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيبطّئ وتيرة رفعه لأسعار الفائدة اليوم الأربعاء.
ويجعل نزول الدولار النفط أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى مما قد يرفع الطلب.
وقال روبرت يوجر المحلل في "ميزوهو" إن التركيز سيتحول الآن إلى كيفية استجابة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لتقرير مؤشر أسعار المستهلكين، وقد يؤدي التوقف المؤقت عن رفع أسعار الفائدة إلى ارتفاع الأسعار.