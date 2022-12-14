برميل النفط يتجاوز 80 دولارًا

أنهى النفط تعاملات، الثلاثاء، فوق 80 دولارًا للبرميل، وسجل أكبر مكاسبه اليومية في أكثر من شهر، إذ أقبل المستثمرون على الأصول عالية المخاطر بعد أن أشارت بيانات أمريكية إلى تباطؤ التضخم.

وحصلت السوق على دعم أيضًا من المخاوف من اضطرابات على صعيد الإمدادات أثارتها عوامل شملت استمرار إغلاق خط أنابيب النفط الخام كيستون من كندا إلى الولايات المتحدة بعد تسرب هائل الأسبوع الماضي.

وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت عند 80.68 دولار للبرميل، بارتفاع 2.69 دولار بما يعادل 3.5%.

وأغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 75.39 دولار للبرميل، بزيادة 2.22 دولار أو 3%.