عودة موظفي "توتال" للعراق بعد خلافات بشأن مشروعات

قال مصدران لوكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، إن الموظفين الأجانب في شركة النفط الفرنسية العملاقة "توتال إنرجيز" عادوا إلى العراق، بعدما أدت خلافات مع بغداد بشأن مجموعة من مشروعات الطاقة الكبرى بقيمة 27 مليار دولار إلى انسحابهم.

وكتب عضو البرلمان العراقي مصطفى جبار سند، في تغريدة على "تويتر" اليوم الجمعة، أن "عودة موظفي شركة توتال إنرجيز تُظهر أن خروجهم كان تكتيكا تفاوضيا".