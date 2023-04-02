عقب قرار دول خفض الإنتاج.. خبير يتوقع "ارتفاعاً عنيفاً" بأسعار النفط

توقع الخبير في قطاع المحروقات ومستشار الطاقة الأردني، عامر الشوبكي، أن تشهد أسعار النفط "ارتفاعا عنيفا" خلال الفترة المقبلة، وذلك إثر القرار التاريخي الذي أعلنته دول من تحالف "أوبك+" بخفض إنتاج النفط الطوعي.

وقال الشوبكي في بيان تلقت "إرم نيوز" نسخة منه، إن "الخطوة المفاجئة لدول من تحالف أوبك بلس بتخفيض إنتاجها 1.66 مليون برميل يوميا، اعتبارا من مايو القادم وحتى نهاية العام الحالي، يتوقع أن يرفع أسعار النفط من 10% إلى 15% ليرتفع سعر البرميل أكثر من 10 دولارات".