عقب قرار دول خفض الإنتاج.. خبير يتوقع "ارتفاعاً عنيفاً" بأسعار النفط
توقع الخبير في قطاع المحروقات ومستشار الطاقة الأردني، عامر الشوبكي، أن تشهد أسعار النفط "ارتفاعا عنيفا" خلال الفترة المقبلة، وذلك إثر القرار التاريخي الذي أعلنته دول من تحالف "أوبك+" بخفض إنتاج النفط الطوعي.
وقال الشوبكي في بيان تلقت "إرم نيوز" نسخة منه، إن "الخطوة المفاجئة لدول من تحالف أوبك بلس بتخفيض إنتاجها 1.66 مليون برميل يوميا، اعتبارا من مايو القادم وحتى نهاية العام الحالي، يتوقع أن يرفع أسعار النفط من 10% إلى 15% ليرتفع سعر البرميل أكثر من 10 دولارات".
ووفق الشوبكي، فإن "الخفض الطوعي يضاف إلى خفض الإنتاج المتفق عليه في أكتوبر، وهو إجراء احترازي يهدف إلى دعم الاستقرار في أسواق النفط، حيث اتفقت أوبك بلس في أكتوبر على خفض 2 مليون برميل من إنتاجها بدأ تنفيذه في نوفمبر ويستمر حتى نهاية العام 2023".
وذكر الباحث والخبير الأردني أن "الدول التي أعلنت عن خفض طوعي لإنتاج النفط تمثل 80% من إنتاج أوبك بلس، كما وتمثل قرابة 35% من الإنتاج العالمي للنفط".
وأعلنت وزارة الطاقة السعودية، الأحد، أن المملكة ستنفذ تخفيضًا طوعيًا، في إنتاجها من البترول الخام، مقداره 500 ألف برميل يوميًا، ابتداء من شهر مايو وحتى نهاية عام 2023.
كما أعلنت وزارة الطاقة الإماراتية خطوة مماثلة، بتخفيض إنتاجها للنفط طواعية للفترة نفسها، وقد أعلنت كل من الكويت والعراق وعمان والجزائر وكازاخستان والغابون أيضاً أنها ستخفض طواعية الإنتاج خلال الفترة الزمنية نفسها.
وذكر نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفالك أيضا أن موسكو ستمدد خفضا طوعيا قدره 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2023.