إيران تباشر بناء محطة جديدة للطاقة النووية

بدأت إيران ببناء محطة جديدة للطاقة النووية في محافظة خوزستان في جنوب غرب البلاد، وفق ما أفادت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم السبت.

وأعلن رئيس المنظمة محمد إسلامي، في تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي، بدء بناء محطة "كارون" للطاقة الذرية بقدرة 300 ميغاواط في منطقة دارخوين في خوزستان.

وأضاف أن بناء المحطة سيستغرق سبع سنوات ويُتوقع أن تراوح كلفتها بين 1,5 مليار ومليارَي دولار.

وقال إسلامي إنه "كان من المقرر في البداية أن تبني شركة فرنسية" هذه المحطة، لكن الشركة تراجعت عن "التزاماتها" بعد الثورة الإسلامية عام 1979.

وأضاف: "لاحقًا تجنّبت دول أخرى التعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بسبب العقوبات".