تقرير: بناء خط أنابيب غاز جديد بين ليبيا وإيطاليا "مستبعد" حاليا

استبعدت مصادر ليبية مطلعة إنشاء خط أنابيب جديد موازٍ لخط أنابيب الغاز "غرين ستريم" بين ليبيا وإيطاليا، حسبما ذكرت وكالة "نوفا" الإيطالية للأنباء.

ونقلت الوكالة عن مصدرين في قطاع النفط قولهما: "في الوقت الحالي، من غير المحتمل إلى حد كبير إنشاء خط أنابيب جديد موازٍ لغرين ستريم من ليبيا إلى إيطاليا".

وفي وقت سابق، قال وزير النفط والغاز الليبي في حكومة الوحدة الوطنية محمد عون، لوكالة بلومبيرغ، إن ليبيا يمكنها بناء خط أنابيب موازٍ في غضون أشهر قليلة، مشيرًا إلى أن البلاد تصدر حاليًا إلى إيطاليا ما يقرب من 250-300 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا (أي 7-8 ملايين متر مكعب).

ويمكن لليبيا، من الناحية النظرية، تصدير ما يصل إلى 10 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا إلى إيطاليا عبر غرين ستريم، خط أنابيب الغاز الذي يربط صقلية بحقول الغاز في جنوب غرب ليبيا. ومع ذلك، وصل فقط 3.23 مليار متر مكعب من الغاز الليبي في عام 2021، من أصل 4.46 مليار متر مكعب في العام السابق.

ولليبيا تأثير هامشي على حصص استيراد الغاز في إيطاليا، على الرغم من القدرة التصديرية الكبيرة، وذلك لأن 65% من الغاز الذي يتم استخراجه في غرب ليبيا على الحدود مع تونس يذهب إلى الشبكة الوطنية الليبية والباقي 35% يذهب إلى "غرين ستريم".

ووفقًا لتقديرات وكالة "نوفا"، كان من المفترض أن يبلغ إجمالي إنتاج ليبيا من الغاز 9.23 مليار متر مكعب في عام 2021، مقابل متطلبات داخلية تقارب 6 مليارات متر مكعب.

وقال المصدر الأول للوكالة إنه "لبناء خط أنابيب جديد سيتعين على ليبيا مضاعفة إنتاجها من الغاز الطبيعي، ثم سنرى". وأضاف: "يمكن أن يحدث هذا مع اكتشاف حقول غاز ضخمة جديدة. وفي هذا الصدد، تقوم شركة إيني بالعديد من الاستكشافات البرية والبحرية على حد سواء".

وشرح أن هناك فرضية أخرى هي بناء محطات طاقة جديدة ذات دورة مركبة أو محطات كبيرة تستخدم مصادر الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية، التي تحتل شركة توتال إنيرجي الفرنسية صدارة أولوياتها.

بينما نقلت "نوفا" عن المصدرالآخر قوله: "خط أنابيب غاز جديد مع إيطاليا؟ لن يحدث.. الإنتاج الحالي يكاد يستهلك بالكامل على المستوى المحلي.. لا توجد شروط"، وفق تعبيره.