النفط يتراجع متأثرا بصعود الدولار ومخاوف الطلب

تراجعت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية الصباحية اليوم الخميس، مع صعود الدولار بدعم من توقعات رفع أسعار الفائدة وبعد بيانات اقتصادية في الآونة الأخيرة من الولايات المتحدة والصين لم تقدم ما يكفي لدعم توقعات بتحسن الطلب.

وبحلول الساعة 0302 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 80 سنتا أو 0.96 % إلى 82.32 دولار للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 69 سنتا أو 0.87 % إلى 78.47 دولار للبرميل.

وتراجع الخامان لليوم الثاني بعد انخفاضهما بنسبة 2% الأربعاء، وبلغا أدنى مستوياتهما منذ إعلان مجموعة "أوبك+" عن خفض مفاجئ في الإنتاج في الثاني من أبريل/ نيسان.