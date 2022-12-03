تقرير: عائدات النفط الروسية قد تنجو رغم الحظر وسقف الأسعار الأوروبي

قال مصدران لدى كبار منتجي النفط الروس، إن إنتاج النفط الروسي قد ينخفض بمقدار ما بين 500 ألف إلى مليون برميل يوميا في أوائل عام 2023 بعد فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على الواردات المنقولة بحرا اعتبارا من يوم الإثنين.

والتقدير هو الحد الأدنى من توقعات محللي السوق للتأثير المشترك للحظر وسقف السعر المقترح على النفط الروسي، على الرغم من قول المصدرين إن المستوى الحقيقي سيعتمد على عدة عوامل لم تحسم بعد.

وطلب المصدران عدم الكشف عن هويتهما، لأنهما يتحدثان عن آليات السوق الحساسة المرتبطة بالصراع في أوكرانيا الذي تسميه روسيا "عملية عسكرية خاصة".

واتفق أليكسي كوكين من شركة "أوتكريتي" للوساطة، إلى حد كبير، معهما في تقييم التأثير المحتمل للتدابير الغربية تجاه الإنتاج الروسي.

وقال كوكين: "إنه تقريبا نفس حجم الإمدادات المنقولة بحرا إلى الاتحاد الأوروبي في الأسابيع الأخيرة... لا أعتقد أنهم (المنتجون الروس) سيكونون قادرين على تحويل ذلك إلى مكان آخر".

ويريد الغرب التضييق على الموارد المالية لروسيا لتقليص قدرتها على تمويل الصراع في أوكرانيا.

وتمثل صادرات النفط الخام والغاز والمنتجات النفطية غالبية إيرادات روسيا التي ظلت مرتفعة لأن تعطل الإنتاج والمبيعات في أعقاب العقوبات الغربية تم تعويضه بفعل ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية.