وزير الخارجية السعودي: أهداف إنتاج "أوبك+" تعكس التوافق
قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، إن قرارات إنتاج النفط التي تتخذها دول أوبك+ "تعكس التوافق داخل التحالف"، وإن المملكة تعتقد أن سياستها الحالية القائمة على ألا تزيد الإنتاج هذا العام "صحيحة"، بحسب "رويترز".
جميع القرارات في "أوبك" و"أوبك+" تُتَّخذ عبر حوار مكثف جدًا بين جميع الشركاء
وزير الخارجية السعودي
وأضاف بن فرحان، للصحفيين في لندن: "نقول دومًا إننا ملتزمون بسوق مستقرة.. (وزير الطاقة) يشعر بأن السوق ليست بحاجة لتغييرات في الإنتاج حتى نهاية العام".
وتابع الوزير السعودي: "جميع القرارات في أوبك وأوبك+ تُتَّخذ عبر حوار مكثف جدًا بين جميع الشركاء.. كل بيان أراه من جميع الشركاء في أوبك+ يعكس ذلك التوافق"، في إشارة إلى الدول الأعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ودول أخرى من بينها روسيا.