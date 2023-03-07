وزير الخارجية السعودي: أهداف إنتاج "أوبك+" تعكس التوافق

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، إن قرارات إنتاج النفط التي تتخذها دول أوبك+ "تعكس التوافق داخل التحالف"، وإن المملكة تعتقد أن سياستها الحالية القائمة على ألا تزيد الإنتاج هذا العام "صحيحة"، بحسب "رويترز".