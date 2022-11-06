السعودية.. "الطاقة" تخصص اللقيم لمشروع شركة اللجين بكلفة 7.5 مليار ريال

قالت شركة اللجين السعودية اليوم الأحد إنها تسلمت خطاب موافقة وزارة الطاقة لتخصيص اللقيم اللازم لإنشاء مشروعها الجديد بمدينة ينبع الصناعية البالغ كلفته 7.5 مليار ريال (ملياري دولار).

وقالت الشركة في بيان للبورصة السعودية إن المشروع يتضمن مصنعا لمعالجة غاز البروبان (لإنتاج البروبيلين) وآخر لإنتاج البولي بروبيلين بالإضافة لمجمع لإنتاج مركبات ومواد متخصصة من مادة البولي بروبيلين.

وسينتج المشروع الجديد عند اكتمال تشغيله ما يزيد على 600 ألف طن من مادة البولي بروبلين ومركبات البولي بروبلين ومواد إنشائية متخصصة من مشتقات البروبيلين، بالإضافة لنحو 25 ألف طن من مادة الهيدروجين القابلة للبيع سنويا.

وتوقع البيان أن يبدأ تشغيل المشروع في النصف الأول من 2026.