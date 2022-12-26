الجزائر تعتمد سعر السوق لبرميل النفط عند 70 دولارا

قالت وكالة الأنباء الجزائرية يوم الأحد إن ميزانية عام 2023 اعتمدت سعر السوق لبرميل النفط الخام عند 70 دولارا والسعر المرجعي عند 60 دولارا خلال الفترة 2023- 2025.

وذكرت الوكالة أن معدل التضخم المتوقع للعام المقبل هو 5.1 بالمئة، في حين يتوقع أن يسجل النمو الاقتصادي 4.1 .