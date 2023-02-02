النفط يصعد بعد رفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة

صعدت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، يوم الخميس، بعدما رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مما أدى إلى انخفاض الدولار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 56 سنتا، بما يعادل 0.7%، إلى 83.40 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 65 سنتا، أو 0.8%، إلى 77.05 دولار للبرميل.