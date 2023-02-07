تقرير بريطاني: جزء من النفط الروسي ينقله "أسطول الأشباح" الإيراني
كشفت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن جزءا من النفط الروسي يتم نقله بوساطة "أسطول الأشباح" التابع للحكومة الإيرانية، مشيرة إلى أن "16 ناقلة نفط تابعة للحكومة الإيرانية تساعد روسيا في الالتفاف على العقوبات" الغربية بسبب حربها ضد أوكرانيا.
وقالت الصحيفة في تقرير، إن "النتائج التي توصلت إليها تظهر أنه في نفس الوقت الذي تتصاعد فيه العقوبات الدولية ضد روسيا، يستخدم الكرملين المزيد من ناقلات النفط التابعة للحكومة الإيرانية لنقل وبيع نفطه الخام".
وأضافت في تقرير بعنوان "أسطول الأشباح"، أن "مسؤولي الكرملين يستخدمون حاليا 16 ناقلة نفط تابعة للحكومة الإيرانية للالتفاف على العقوبات الأمريكية ضد قطاع الطاقة".
وحسب "الفاينانشيال تايمز"، فإنه "على الرغم من أن تعاون الحكومة الإيرانية مع سلطات الكرملين لنقل وبيع النفط الروسي بدأ في الشتاء الماضي في الوقت نفسه مع الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا، إلا أن هذا التعاون زاد خلال الأشهر الماضية.
وحسب بيانات، فإن 9 ناقلات نفط تابعة للحكومة الإيرانية تعمل في نقل وبيع النفط الخام الروسي، لكن في الشهرين الماضيين، نما هذا الأسطول وأصبح يضم الآن 16 ناقلة نفط.
ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن سفيتلانا لوباتشيوفا الخبيرة والمحللة لناقلات النفط في شركة "جيبسون" في لندن قولها: "لقد حددنا عددًا من السفن المتورطة في التجارة الروسية والتي كانت تحمل النفط الإيراني سابقا".
وأشارت الصحيفة، إلى أن "قدرة هذه المجموعة من ناقلات النفط زادت من ثلاثة ملايين برميل في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي إلى 9 ملايين برميل في شهر كانون الثاني/يناير الماضي".
وبينت أنه "يبدو أنه إضافة إلى الاعتبارات القانونية، فإن نقل النفط وبيعه عبر ناقلات النفط التابعة للحكومة الإيرانية له أيضًا فوائد اقتصادية لمسؤولي الكرملين".
ووفقًا لخبيرة سوق الطاقة، فإن "أقساط التأمين للتجارة مع روسيا أعلى بنسبة 50% على الأقل من معدل السوق المعتاد، وفي بعض الحالات، يصل فرق السعر هذا إلى 100%. لذلك فإن التجارة مربحة وأكثر جاذبية من نقل النفط الإيراني".
وتظهر البيانات من أسواق الطاقة أنه بعد بدء الحرب في أوكرانيا في الـ24 من شهر فبراير/شباط 2022 وفرض عقوبات دولية، انخفض دخل روسيا من بيع النفط الخام بشكل كبير، وفي مثل هذه الحالة تبحث روسيا عن طريقة لبيع المزيد من النفط.
ومن ناحية أخرى، انخفض مستوى صادرات النفط الإيرانية في الأشهر الماضية، إلا أنه ارتفع أيضا في بعض الأحيان.
وفي شهر كانون الثاني/يناير الماضي، كشفت وكالة "بلومبيرغ"، في عدة تقارير أن مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن غضوا الطرف عن زيادة مبيعات النفط الإيرانية بسبب الاعتبارات الاقتصادية.
ووفقا للوكالة الأمريكية، فإنه "على الرغم من فشل مفاوضات خطة العمل المشتركة الشاملة، حطمت الحكومة الإيرانية الرقم القياسي لتصدير النفط في السنوات الثلاث الماضية وزاد إنتاج النفط بنسبة 40%".
وفي جزء آخر من تقريرها يوم الثلاثاء، أشارت صحيفة "فايننشال تايمز" إلى أن "العقوبات الغربية ضد روسيا أشد من العقوبات الأمريكية ضد إيران بشكل إجمالي".
ووضعت مجموعة الدول السبع الصناعية والاتحاد الأوروبي وأستراليا سقفاً سعرياً لشراء النفط من روسيا، بينما لا يزال النفط الروسي متاحاً للمشترين في الأسواق العالمية لمنع ارتفاع أسعار الطاقة.