تقرير بريطاني: جزء من النفط الروسي ينقله "أسطول الأشباح" الإيراني

كشفت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن جزءا من النفط الروسي يتم نقله بوساطة "أسطول الأشباح" التابع للحكومة الإيرانية، مشيرة إلى أن "16 ناقلة نفط تابعة للحكومة الإيرانية تساعد روسيا في الالتفاف على العقوبات" الغربية بسبب حربها ضد أوكرانيا.

وقالت الصحيفة في تقرير، إن "النتائج التي توصلت إليها تظهر أنه في نفس الوقت الذي تتصاعد فيه العقوبات الدولية ضد روسيا، يستخدم الكرملين المزيد من ناقلات النفط التابعة للحكومة الإيرانية لنقل وبيع نفطه الخام".

وأضافت في تقرير بعنوان "أسطول الأشباح"، أن "مسؤولي الكرملين يستخدمون حاليا 16 ناقلة نفط تابعة للحكومة الإيرانية للالتفاف على العقوبات الأمريكية ضد قطاع الطاقة".