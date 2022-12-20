المغرب يسمح لمواطنيه بالإنتاج الذاتي للكهرباء
أعلنت السلطات في المملكة المغربية، اليوم الثلاثاء، السماح لمواطنيها بإنتاج الطاقة الكهربائية ذاتيا وتخزينها، وذلك لأول مرة في تاريخ المملكة.
جاء ذلك من خلال مصادقة مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى للبرلمان)، بالإجماع، على مشروع قانون يتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، بحضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي.
وأفادت بنعلي، أمام قبة البرلمان، بأن المنتج الذاتي أصبح بإمكانه تخزين الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر متجددة (ريحية وشمسية)، والاستفادة من خدمات التخزين، وامتلاك منشأة الإنتاج الذاتي وحق التصرف فيها، وفق شروط تحدد بنص تنظيمي.
وبحسب المسؤولة الحكومية، "سيساهم هذا المشروع غير المسبوق في ضمان استمرارية التزويد بالكهرباء والمساهمة في الأمن الطاقي بطريقة متزايدة".
وشددت بنعلي على أن هذا المشروع سيمكن أيضاً من "خلق فرص تشغيل جديدة في ميادين التصميم والإنجاز وخاصة في ميادين استغلال وصيانة محطات الإنتاج، مما سيمكن من خلق ديناميكية اقتصادية إيجابية".
ويأتي التصديق على القانون الذي يسمح بالإنتاج الذاتي للكهرباء في المغرب في إطار جهود الرباط لتأمين احتياجاتها من الطاقة، وسط توقعات بزيادة الطلب.