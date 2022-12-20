المغرب يسمح لمواطنيه بالإنتاج الذاتي للكهرباء

وأفادت بنعلي، أمام قبة البرلمان، بأن المنتج الذاتي أصبح بإمكانه تخزين الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر متجددة (ريحية وشمسية)، والاستفادة من خدمات التخزين، وامتلاك منشأة الإنتاج الذاتي وحق التصرف فيها، وفق شروط تحدد بنص تنظيمي.

وبحسب المسؤولة الحكومية، "سيساهم هذا المشروع غير المسبوق في ضمان استمرارية التزويد بالكهرباء والمساهمة في الأمن الطاقي بطريقة متزايدة".

وشددت بنعلي على أن هذا المشروع سيمكن أيضاً من "خلق فرص تشغيل جديدة في ميادين التصميم والإنجاز وخاصة في ميادين استغلال وصيانة محطات الإنتاج، مما سيمكن من خلق ديناميكية اقتصادية إيجابية".