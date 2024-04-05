أسعار النفط تتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني وسط توترات جيوسياسية‎

واصلت أسعار النفط الارتفاع، اليوم الجمعة، متجهة لتسجيل مكاسب، للأسبوع الثاني، بدعم من التوترات الجيوسياسية في أوروبا والشرق الأوسط والمخاوف بشأن تناقص الإمدادات والتفاؤل بنمو الطلب العالمي على الوقود مع تحسن الاقتصادات.

وقفز خام برنت 49 سنتا أو 0.5% إلى 91.14 دولار للبرميل بحلول الساعة 0108 بتوقيت جرينتش. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتا أو 0.4% إلى 86.96 دولار للبرميل.

وسجل الخامان القياسيان عند التسوية، الخميس، أعلى المستويات منذ أكتوبر/تشرين الأول بحسب "رويترز".

ويتجه الخامان لتسجيل مكاسب تتجاوز 4% هذا الأسبوع، ليواصلا الصعود للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن توعدت إيران ثالث أكبر منتج في أوبك بالثأر من إسرائيل بسبب هجوم أسفر عن مقتل عدد من كبار العسكريين الإيرانيين.

وقال مسؤول من حلف شمال الأطلسي، الخميس، إن الهجمات الأوكرانية المستمرة بطائرات مسيّرة على مصافي تكرير في روسيا ربما عطلت أكثر من 15% من الطاقة الإنتاجية الروسية، مما أضر بإنتاج الوقود في البلاد.

وأبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها وعلى رأسهم روسيا، في إطار ما يعرف بتحالف (أوبك+)، هذا الأسبوع على سياسة إمدادات النفط دون تغيير وضغطت على بعض الدول لزيادة الالتزام بتخفيضات الإنتاج.

يأتي ذلك وسط نمو قوي للطلب العالمي على النفط وصل إلى 1.4 مليون برميل يومياً في الربع الأول، حسبما قال محللو "جيه.بي مورجان" في مذكرة.

وأوضح المحللون أن تقديراتهم "تشير إلى أن إجمالي استهلاك النفط في مارس بلغ في المتوسط 101.2 مليون برميل يومياً، أي ما يزيد 100 ألف برميل يوميا" عن تقديرات سبق أن نشروها.

ويترقب المستثمرون تقرير الوظائف في الولايات المتحدة لشهر مارس/آذار المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم الجمعة، للحصول على مزيد من المؤشرات حول قوة الاقتصاد الأمريكي واتجاه السياسة النقدية للبلاد.