النفط يرتفع 2% بعد أنباء عن اجتماع سعودي وروسي

ارتفعت أسعار النفط اثنين بالمئة، اليوم الخميس، بعدما سجلت أدنى مستوياتها منذ حوالي 15 شهرا في وقت سابق من الجلسة مدعومة بتقارير تفيد بأن السعودية وروسيا اجتمعتا لبحث سبل تعزيز استقرار السوق.

وبحلول الساعة 1708 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.61 دولار، بما يعادل 2.2 بالمئة، إلى 75.30 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.53 دولار، أو 2.3 بالمئة، إلى 69.14 دولار للبرميل.

وهبط الخامان القياسيان أكثر من دولار إلى أدنى مستوى خلال حوالي 15 شهرا في وقت سابق من جلسة اليوم، بعد أن كانا قد هبطا أمس الأربعاء لليوم الثالث على التوالي ونزلا عن مستوى 70 دولارا للبرميل لأول مرة منذ 20 ديسمبر كانون الثاني 2021.