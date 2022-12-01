"سوميتومو" اليابانية تحصل على تمويل لمزرعة رياح في مصر

قالت سوميتومو كورب اليابانية، اليوم الخميس، إنها وقعت اتفاق قرض لتمويل مشروعها لبناء مزرعة رياح برية في مصر بقدرة 500 ميغاوات من الكهرباء في مدينة رأس غارب على خليج السويس.

وأضافت الشركة، في بيان، أنها ستحصل على التمويل من مجموعة بنوك من بينها بنك اليابان للتعاون الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وسوميتومو ميتسوي كورب المصرفية وبنوك أخرى، لكنها لم تذكر حجم القرض.