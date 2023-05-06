"غزة مارين" حقل الغاز الفلسطيني المتعثر منذ 23 عاما

منذ اكتشافه في عام 2000، ظل حقل الغاز الفلسطيني "غزة مارين" الواقع قبالة شواطئ قطاع غزة، شرق البحر الأبيض المتوسط، متعثرا لأسباب عديدة.

و"غزة مارين"، أول حقل اكتشف في مياه شرق المتوسط في نهاية تسعينيات القرن الماضي، قبل حقول الغاز المصرية والإسرائيلية، والذي كان دافعا لدول حوض البحر المتوسط الشرقية لتكثيف عمليات التنقيب، واستخراج الغاز.

ويقع الحقل على بعد 22 ميلا غرب شواطئ غزة، وبعمق 600 متر.