تفعيل آلية روسيا للرد على سقف أسعار النفط هذا الشهر
ذكرت وكالات روسية للأنباء نقلًا عن نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك قوله اليوم الثلاثاء إن آلية روسيا لحظر مبيعات النفط الخاضعة لسقف سعري فرضته بلدان غربية من المنتظر تفعيلها قبل نهاية العام.
ونقلت وكالة ريا عن نوفاك قوله للصحفيين "نجهز قرارنا". وأضافت أنه عند سؤاله إن كان سيجري تفعيل الآلية بنهاية العام رد قائلًا "نعم. أنا متأكد من ذلك".
روسيا تحدث تغييرات في سلاسلها اللوجستية ردًّا على فرض الدول الغربية حدًّا أقصى لأسعار النفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل
وفي وقت سابق من اليوم قال نوفاك إن بلاده قد تخفض إنتاج النفط قليلًا.
وأضاف أن روسيا تحدث تغييرات في سلاسلها اللوجستية ردًّا على فرض الدول الغربية حدًّا أقصى لأسعار النفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل بهدف تقليص قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا.