تفعيل آلية روسيا للرد على سقف أسعار النفط هذا الشهر

ذكرت وكالات روسية للأنباء نقلًا عن نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك قوله اليوم الثلاثاء إن آلية روسيا لحظر مبيعات النفط الخاضعة لسقف سعري فرضته بلدان غربية من المنتظر تفعيلها قبل نهاية العام.

ونقلت وكالة ريا عن نوفاك قوله للصحفيين "نجهز قرارنا". وأضافت أنه عند سؤاله إن كان سيجري تفعيل الآلية بنهاية العام رد قائلًا "نعم. أنا متأكد من ذلك".