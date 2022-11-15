وكالة دولية: الحظر الأوروبي للنفط الروسي سيؤدي لحالة من عدم اليقين

قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الثلاثاء، إن الحظر الذي سيبدأ الاتحاد الأوروبي قريبًا تنفيذه على النفط الروسي، سيقود إلى حالة "غير مسبوقة" من عدم اليقين في أسواق النفط.

ويشمل الحظر المنتظر، الصادرات المنقولة بحرًا من النفط الخام والمنتجات النفطية الروسية، إلى جانب قيام مجموعة السبع بفرض سقف لأسعار تلك المبيعات.

ويتزامن ذلك، مع ما تعانيه أسواق النفط بالفعل من ارتفاع الأسعار وتحديات اقتصادية عميقة.

وأوضحت المنظمة المعنية بمراقبة أسواق الطاقة ومقرها باريس في تقريرها الشهري بشأن النفط، أن "الحظر الذي سيفرضه الاتحاد الأوروبي على واردات الخام والمنتجات النفطية الروسية وحظر الخدمات البحرية، سيضع المزيد من الضغوط على توازنات النفط العالمية، خاصة على أسواق الديزل التي تعاني بالفعل من شح شديد".

وأضافت: "قد يساعد وضع سقف مقترح لأسعار النفط في تخفيف التوترات، إلا أنه لا يزال هناك عدد لا يحصى من مواطن الغموض والتحديات اللوجستية.

ونهاية الشهر الماضي، قال الرئيس التنفيذي لشركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو"، أمين الناصر، إن "هناك الكثير من الغموض الذي يكتنف سوق النفط قبل الحظر الأوروبي المزمع على الخام والمنتجات النفطية الروسية".

وأضاف الناصر في حديثه خلال مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض، أن "إعادة تنظيم السوق تجري مع الخصومات التي تقدمها روسيا".

وتابع: "الروس، عبر الخصومات المناسبة، يمكنهم وضع خاماتهم في أسواق مختلفة"، مضيفا أنه "تجري إعادة توجيه الخام من منتجين آخرين في هذه الأثناء.

وأشار إلى أن "الخام الذي كان يتجه إلى آسيا يتم إرساله إلى أوروبا وأمريكا الشمالية وأماكن أخرى".