النفط يرتفع مع تراجع المخاوف حيال رفع أسعار الفائدة

ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، للجلسة الثالثة على التوالي، مع شعور المستثمرين بمزيد من الارتياح للمخاطرة بعد يوم من تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي قلصت حجم المخاوف حيال رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

ورأى المستثمرون في تعليقات رئيس المجلس جيروم باول، أنها أقل ميلًا للتشديد مما كان متوقعًا، مما يعزز الرغبة في المخاطرة ويؤثر على الدولار، ويجعل تراجع العملة الأمريكية النفط المقوم بالدولار أرخص بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.