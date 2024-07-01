ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات بتراجع المعروض

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين، مدعومة بتوقعات بعجز في المعروض ناجم عن ذروة استهلاك الوقود في فصل الصيف وتخفيضات أوبك+ في الربع الثالث، لكن الاتجاهات الاقتصادية المعاكسة وزيادة الإنتاج من خارج مجموعة أوبك+ حد من المكاسب.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا أو 0.2% إلى 85.16 دولار للبرميل بحلول الساعة 0032 بتوقيت جرينتش، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتا أو 0.2% إلى 81.71 دولار للبرميل.

وبحسب "رويترز"، ارتفع الخامان نحو 6% في يونيو/حزيران حيث وصل سعر برنت عند التسوية إلى أكثر من 85 دولارا للبرميل في الأسبوعين الماضيين بعد أن مددت مجموعة أوبك التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها معظم تخفيضاتها لإنتاج النفط بشكل كبير حتى 2025.

وإزاء ذلك توقع المحللون حدوث عجز في الإمدادات في الربع الثالث حيث يؤدي الطلب على وسائل النقل وأجهزة التكييف خلال الصيف إلى انخفاض مخزونات الوقود.