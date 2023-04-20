النفط يهبط 2% مع صعود الدولار

تراجعت أسعار النفط، الأربعاء، بنحو 2 % إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين على الرغم من التراجع الكبير في مخزونات الخام الأمريكية، إذ صعد الدولار وسط مخاوف من زيادة في أسعار الفائدة تلوح في الأفق من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي، والتي قد تحد من الطلب على الطاقة في أكبر دولة مستهلكة في العالم.

ويمكن أن يضر ارتفاع الدولار بالطلب العالمي على النفط إذ يجعله أكثر تكلفة في بلدان أخرى.

كما أصيب المستثمرون بحالة من الإحباط بسبب استمرار ارتفاع معدلات التضخم في أوروبا والبيانات الاقتصادية المتقلبة من الصين أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.