النفط يهبط 2% مع صعود الدولار
تراجعت أسعار النفط، الأربعاء، بنحو 2 % إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين على الرغم من التراجع الكبير في مخزونات الخام الأمريكية، إذ صعد الدولار وسط مخاوف من زيادة في أسعار الفائدة تلوح في الأفق من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي، والتي قد تحد من الطلب على الطاقة في أكبر دولة مستهلكة في العالم.
ويمكن أن يضر ارتفاع الدولار بالطلب العالمي على النفط إذ يجعله أكثر تكلفة في بلدان أخرى.
كما أصيب المستثمرون بحالة من الإحباط بسبب استمرار ارتفاع معدلات التضخم في أوروبا والبيانات الاقتصادية المتقلبة من الصين أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم، حزيران/يونيو، 1.65 دولار بما يعادل 2 % لتبلغ عند التسوية 83.12 دولار للبرميل.
وانخفض خام غرب تكساس الوسيط تسليم، مايو/ أيار 1.70 دولار أو 2.1% لينهي الجلسة عند 79.16 دولار، في حين تراجعت عقود غرب تكساس الوسيط تسليم حزيران/يونيو، والذي سيصبح عقد أقرب استحقاقًا بالنسبة للولايات المتحدة في نهاية جلسة، يوم غدٍ الخميس، 2.1 % أيضًا ليغلق عند 79.24 دولار.
وهذه أدنى مستويات عند الإغلاق لكلا الخامين القياسيين، منذ 31 آذار/مارس، مما أتى على معظم المكاسب التي تحققت منذ الخفض المفاجئ لإنتاج النفط الذي أعلنت عنه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وروسيا، وحلفاء آخرون، في إطار مجموعة أوبك+ في الثاني من نيسان/أبريل.