ارتفاع أسعار النفط وسط تفاؤل بانتعاش الطلب في الصين

استعادت أسعار النفط قوتها يوم الإثنين، بعد أن تراجعت بأكثر من دولارين للبرميل في الجلسة السابقة وسط حالة من التفاؤل برفع الصين لقيود كوفيد-19، وتعافي الطلب على النفط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، 72 سنتا أو 0.9%، إلى 79.76 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ01:03 بتوقيت غرينتش بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، 74.89 دولار للبرميل بارتفاع 60 سنتا أو 0.8%.

وتشهد الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم والمستهلك الثاني للنفط، أول موجة من ثلاث موجات متوقعة لحالات كوفيد-19 بعد أن خففت بكين قيود التنقل.

وقالت "تينا تنغ" المحللة في "سي.إم.سي ماركتس": "على الرغم من زيادة حالات الإصابة بكوفيد، فإن التفاؤل الناجم عن إعادة الفتح وتخفيف السياسة (المتعلقة بكوفيد) يعملان على تحسين التوقعات بالنسبة للطلب على النفط".

ويوم الجمعة، أفاد منفذ أخبار الأعمال الصيني كايشين، بأن الصين تخطط لزيادة الرحلات الجوية بهدف استعادة متوسط حجم رحلات الركاب اليومية في البلاد إلى 70% من مستويات 2019 بحلول السادس من كانون الثاني/يناير.