شركة كهرباء أوكرانيا: 40% من الشبكة خارج الخدمة
ما زال نحو 40% من شبكة الكهرباء الأوكرانية معطلًا، اليوم الخميس، بعد أسبوع من الضربات الروسية على البنية التحتية للطاقة، وفق شركة الكهرباء الأوكرانية الخاصة DTEK.
وقالت الشركة في بيان على موقع تلغرام: "دمرت روسيا 40% من نظام الطاقة الأوكراني بهجمات صاروخية إرهابية، وقُتل وجُرح العشرات من عمال الطاقة".
وبعد تكبدها خسائر عسكرية على الأرض، بدأت روسيا استهداف منشآت الطاقة الأوكرانية، في تشرين الأول/أكتوبر، ما تسبب بأضرار جسيمة ونقص حادٍ في الكهرباء يعاني منه ملايين الأوكرانيين كل يوم.
وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر، تركت الضربات الكثيفة على هذه المواقع مناطق بأكملها باردة ومظلمة، بما في ذلك العاصمة كييف.
ويهدد توجيه ضربات روسية جديدة بتدهور وضع الكهرباء أكثر، والتسبب بأزمة لاجئين جديدة في الشتاء.
وقالت شركة DTEK: "يقوم مهندسو الكهرباء بكل ما هو ممكن ومستحيل لتحقيق الاستقرار في إمدادات الطاقة"، مشيرة إلى أن فرقها الفنية تعمل "ليل نهار" لإصلاح البنى التحتية بسرعة.
وأضافت الشركة الخاصة أنها "تفعل كل ما بوسعها لتوفير الكهرباء في كل منزل في كييف مرة أو مرتين على الأقل" في اليوم.
وللحصول على القليل من الضوء أو الحرارة خلال فترات انقطاع الكهرباء اليومية، يتعين على الأوكرانيين اللجوء إلى حلول بديلة، لا سيما استخدام الشموع أو المولدات التي تؤدي في بعض الأحيان إلى حرائق عرضية مميتة.
وقالت أجهزة الإسعاف الأوكرانية، أمس الأربعاء، إن 9 أشخاص قُتلوا، وأُصيب 8 بجراح إثر حرائق يوم الثلاثاء الماضي.