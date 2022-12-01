شركة كهرباء أوكرانيا: 40% من الشبكة خارج الخدمة

ما زال نحو 40% من شبكة الكهرباء الأوكرانية معطلًا، اليوم الخميس، بعد أسبوع من الضربات الروسية على البنية التحتية للطاقة، وفق شركة الكهرباء الأوكرانية الخاصة DTEK.

وقالت الشركة في بيان على موقع تلغرام: "دمرت روسيا 40% من نظام الطاقة الأوكراني بهجمات صاروخية إرهابية، وقُتل وجُرح العشرات من عمال الطاقة".

وبعد تكبدها خسائر عسكرية على الأرض، بدأت روسيا استهداف منشآت الطاقة الأوكرانية، في تشرين الأول/أكتوبر، ما تسبب بأضرار جسيمة ونقص حادٍ في الكهرباء يعاني منه ملايين الأوكرانيين كل يوم.