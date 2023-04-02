إصابة 9 أشخاص في انفجار بمصفاة نفط غرب إندونيسيا

قالت شركة الطاقة الحكومية الإندونيسية "برتامينا" اليوم الأحد، إن انفجارًا في مصفاة مملوكة لوحدة تابعة لها في غرب البلاد، تسبب في إصابة تسعة أشخاص، وذلك بعد مقتل أكثر من عشرين شخصًا في حريقين آخرين خلال الشهر الماضي.

وقالت "بي.تي كيلانج برتامينا إنترناسيونال" في بيان، إن الانفجار الذي وقع في وقت متأخر من أمس السبت، تسبب في إصابات "طفيفة" من شظايا زجاج وألحق أضرارًا بعدة منازل في مدينة دوماي بجزيرة سومطرة. ولا يزال التحقيق جاريًا لمعرفة سبب الانفجار.