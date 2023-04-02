إصابة 9 أشخاص في انفجار بمصفاة نفط غرب إندونيسيا
قالت شركة الطاقة الحكومية الإندونيسية "برتامينا" اليوم الأحد، إن انفجارًا في مصفاة مملوكة لوحدة تابعة لها في غرب البلاد، تسبب في إصابة تسعة أشخاص، وذلك بعد مقتل أكثر من عشرين شخصًا في حريقين آخرين خلال الشهر الماضي.
وقالت "بي.تي كيلانج برتامينا إنترناسيونال" في بيان، إن الانفجار الذي وقع في وقت متأخر من أمس السبت، تسبب في إصابات "طفيفة" من شظايا زجاج وألحق أضرارًا بعدة منازل في مدينة دوماي بجزيرة سومطرة. ولا يزال التحقيق جاريًا لمعرفة سبب الانفجار.
وقال متحدث باسم بي.تي كيلانج برتامينا إنترناسيونال، إن الشركة اعتذرت عن حادث السبت، مضيفًا أن "عملية تعاف" جارية بعد إخماد الحريق.
وأكد المتحدث أن بضع وحدات تضررت وتوقفت بسبب الانفجار والحريق، لكن باقي الوحدات تعمل كالمعتاد.
وفي الثالث من آذار/مارس المنصرم، تسبب حريق بمحطة وقود بلومبانج التابعة لبرتامينا في جاكرتا، وهي واحدة من أقدم وأكبر المحطات في البلاد، في مقتل أكثر من 20 شخصًا. ولقي ثلاثة حتفهم في حريق في الـ26 من آذار/مارس في ناقلة تحمل نفطًا من برتامينا إلى جزيرتي بالي ولومبوك.