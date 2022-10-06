النفط قرب أعلى مستوى في 3 أسابيع بعد اتفاق "أوبك+" لخفض الإنتاج

استقرت أسعار النفط قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم الخميس بعد اتفاق تحالف "أوبك+" على تخفيض إمدادات الخام العالمية بتقليص الإنتاج نحو مليوني برميل يوميا، في أكبر خفض منذ 2020.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسوية ديسمبر/ كانون الأول 4 سنتات إلى 93.41 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ0538 بتوقيت غرينتش بعد ارتفاعه 1.7% في الجلسة السابقة.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي تسليم نوفمبر/ تشرين الثاني سِنتين إلى 87.78 دولار للبرميل، بعد صعودها 1.4% يوم الثلاثاء.

ويأتي الاتفاق بين منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، وهو التحالف المعروف باسم "أوبك+"، قبل حظر الاتحاد الأوروبي للنفط الروسي، كما إنه سيضغط على الإمدادات في سوق تعاني بالفعل من نقص المعروض؛ ما سيزيد من التضخم.

وبالنظر إلى أن الإنتاج في بعض دول "أوبك+" أقل من المستويات المستهدفة، فإن الخفض الفعلي سيكون أقل من مليوني برميل يوميا الذي جرى الاتفاق عليه.

وقال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان إن الخفض الفعلي للإمدادات سيتراوح بين مليون و1.1 مليون برميل يوميا، وإن القرار يأتي في ظل ارتفاع أسعار الفائدة في الغرب وضعف الاقتصاد العالمي.

وانتقدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الاتفاق ووصفته بأنه "قصير النظر". وقال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن سيواصل تقييم ما إذا كان سيتم سحب المزيد من مخزونات النفط الإستراتيجية لتخفيض الأسعار.

وأضاف البيت الأبيض أنه سيستشير الكونغرس بخصوص مسارات إضافية لخفض سيطرة "أوبك+" على أسعار الطاقة في إشارة واضحة إلى تشريع قد يعرض أعضاء المجموعة لدعاوى قضائية مرتبطة بمكافحة الاحتكار.

وفي سياق منفصل قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أمس الأربعاء إن روسيا قد تخفض إنتاج النفط، في محاولة لمواجهة تداعيات فرض الغرب سقفًا على أسعار الطاقة الروسية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن السحب من مخزونات النفط الأمريكية في الأسبوع الماضي دعم الأسعار أيضا. وانخفضت المخزونات بمقدار 1.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الـ30 من سبتمبر/ أيلول إلى 429.2 مليون برميل.