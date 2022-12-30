بوتين: روسيا أصبحت أحد أكبر موردي النفط والغاز للصين
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن بلاده أصبحت أحد أكبر موردي النفط والغاز للصين، إذ ضخت لها 13.8 مليار متر مكعب من الغاز عبر خط أنابيب (قوة سيبيريا) في أول 11 شهرا من عام 2022.
وفي تصريحات في بداية اجتماع عبر رابط فيديو مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، قال بوتين: "وفقا لبيانات هذا العام، أصبحت روسيا واحدة من الكبار فيما يتعلق بصادرات النفط إلى الصين".
وأوضح بوتين، أن روسيا هي ثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب للصين والرابعة في توريد الغاز الطبيعي المسال.
وأشار إلى أن شهر كانون الأول/ديسمبر شهد ضخ كميات تزيد 18 % عن الالتزامات التعاقدية اليومية.
وارتفعت صادرات الطاقة الروسية إلى الصين بشكل كبير منذ انطلاق الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير، وما أعقبه من فرض الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا.
وصرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في 29 تشرين الثاني/نوفمبر أن صادرات الطاقة الروسية للصين زادت 64% هذا العام من حيث القيمة وعشرة في المئة من حيث الحجم.