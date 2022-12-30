بوتين: روسيا أصبحت أحد أكبر موردي النفط والغاز للصين

وفي تصريحات في بداية اجتماع عبر رابط فيديو مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، قال بوتين: "وفقا لبيانات هذا العام، أصبحت روسيا واحدة من الكبار فيما يتعلق بصادرات النفط إلى الصين".

وأوضح بوتين، أن روسيا هي ثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب للصين والرابعة في توريد الغاز الطبيعي المسال.

وأشار إلى أن شهر كانون الأول/ديسمبر شهد ضخ كميات تزيد 18 % عن الالتزامات التعاقدية اليومية.