النفط يرتفع بعد الضربة العسكرية في إيران وتعهد الصين بتعزيز الاستهلاك

قفزت أسعار النفط في بداية التعاملات الآسيوية اليوم الاثنين، مدعومة بتوترات في الشرق الأوسط في أعقاب هجوم بطائرات مسيرة في إيران وتعهد بكين في مطلع الأسبوع بتعزيز تعافي الاستهلاك الذي سيدعم الطلب على الوقود.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 54 سنتا أو 0.6 في المئة إلى 87.20 دولار للبرميل بحلول الساعة 0115 بتوقيت جرينتش، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80.22 دولار للبرميل مرتفعا 54 سنتا أو 0.7 بالمئة.

وقال مسؤول أمريكي أمس الأحد إن إسرائيل هي المسؤولة على ما يبدو على الهجوم بطائرات مسيرة على مصنع عسكري في إيران.