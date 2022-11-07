تراجع أسعار النفط إثر تأكيد الصين اتباعها سياسة صارمة لاحتواء كورونا

تراجعت أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة في بداية التعاملات الآسيوية اليوم الاثنين بعد أن أكد المسؤولون الصينيون في مطلع الأسبوع التزامهم باتباع نهج صارم لاحتواء فيروس كورونا، مما أدى إلى تبدد الآمال في انتعاش الطلب على النفط في أكبر مستورد للخام في العالم.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.58 دولار أو 1.6 بالمئة إلى 96.99 دولار للبرميل بحلول الساعة 2336 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجلت أدنى مستوى لها عند 96.50 دولار في وقت سابق. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 90.84 دولار للبرميل بانخفاض 1.77 دولار أو 1.9 بالمئة، ليسجل أدنى مستوى خلال الجلسة عند 90.40 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.

وقالت تينا تينج المحللة في مؤسسة (سي.إم.سي ماركتس) "انخفضت أسعار النفط بشكل حاد بعد أن تعهد المسؤولون الصينيون بالالتزام بسياسة صفر كوفيد مع ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في الصين، وهو ما قد يتسبب في مزيد من الإجراءات التقييدية، مما يضعف التوقعات لنمو الطلب".

وأضافت أن ارتفاع الدولار يلقي بثقله على أسعار النفط.

وأشار أربعة من صانعي السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يوم الجمعة إلى أنهم ما زالوا يفكرون في رفع سعر الفائدة بنسبة أقل في اجتماعهم المقبل للسياسة على الرغم من بيانات الوظائف القوية.