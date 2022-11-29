ارتفاع أسعار النفط وسط آمال بتخفيف قيود كورونا في الصين

قفزت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، وسط آمال بأن تخفف الصين من القيود التي فرضتها لمكافحة كوفيد-19 بعد احتجاجات نادرة على الاستراتيجية التي تنتهجها البلاد، والتي تُعرف باسم "صفر كوفيد"، في مطلع الأسبوع بكبرى المدن الصينية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.4 دولار أو 1.7% وجرى تداولها عند 84.57 دولار للبرميل عند الساعة 0645 بتوقيت غرينتش.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.17 دولار أو 1.5% إلى 78.39 دولار للبرميل.

وزاد الخامان القياسيان أكثر من دولارين في وقت سابق اليوم.