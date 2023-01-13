طاقة شمسية ومحطات توليد جديدة.. تفاصيل الاتفاق بين العراق وسيمنز الألمانية
أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الجمعة، تفاصيل مذكرة التفاهم المبرمة مع شركة سيمنز الألمانية، الخاصة بتوليد الطاقة في البلاد.
ويُجري رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، زيارة إلى ألمانيا، التقى خلالها المستشار الألماني، أولاف شولتس، كما وقّع مذكرة تفاهم مع شركة سيمنز.
وقالت الوزارة في بيان لها إن "مذكرة التفاهم تنطوي على جملة من الفقرات الأساسية التي تشكل خريطة عمل لتطوير منظومة الكهرباء، ومنها أن تعمل شركة "سيمنز" بالتنسيق مع وزارة الكهرباء، على وضع خطة متكاملة لمنظومة الكهرباء بشكل عام، تتضمن حلولًا للمشاكل، كما تقوم الشركة بإنشاء محطات توليد جديدة".
وأضافت، أن "مذكرة التفاهم تضمنت تقديم شركة سيمنز دراسة متكاملة للعراق، عن الكيفية التي يتم فيها الاستفادة من الغاز المصاحب، في دعم وزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية، كما تضمنت توقيع اتفاقية طويلة الأمد، لصيانة وتأهيل الوحدات العاملة في العراق التي أنشأتها شركة سيمنز".
كما نص الاتفاق على "تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، وهي الطاقة الشمسية وحركة الرياح، وإنشاء محطات تحويل في عموم مناطق العراق، الى جانب تطوير وتأهيل كوادر وزارة الكهرباء ونقل الخبرات".
ويعد ملف الطاقة الكهربائية في العراق، من أعقد الملفات التي تواجهها الحكومات، دون إمكانية حل المسألة بشكل نهائي.
وتشير بيانات رسمية، إلى إنفاق العراق أكثر من 80 مليار دولار، منذ العام 2003، لتحسين قطاع الطاقة الكهربائية، لكن دون جدوى.
ويلجأ السكان هناك إلى الاشتراك في خطوط المولدات الأهلية التي تبيع الطاقة لهم لتعويض نقص ساعات التجهيز.
وخلال السنتين الماضيتين، أبرم العراق عدة اتفاقات مع السعودية، والأردن، بشأن الانتهاء من الربط الخليجي، لإيصال الكهرباء إلى المحافظات الغربية، لكن هذا المشروع ما زال قيد الإنشاء.