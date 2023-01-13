طاقة شمسية ومحطات توليد جديدة.. تفاصيل الاتفاق بين العراق وسيمنز الألمانية

وقالت الوزارة في بيان لها إن "مذكرة التفاهم تنطوي على جملة من الفقرات الأساسية التي تشكل خريطة عمل لتطوير منظومة الكهرباء، ومنها أن تعمل شركة "سيمنز" بالتنسيق مع وزارة الكهرباء، على وضع خطة متكاملة لمنظومة الكهرباء بشكل عام، تتضمن حلولًا للمشاكل، كما تقوم الشركة بإنشاء محطات توليد جديدة".

وأضافت، أن "مذكرة التفاهم تضمنت تقديم شركة سيمنز دراسة متكاملة للعراق، عن الكيفية التي يتم فيها الاستفادة من الغاز المصاحب، في دعم وزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية، كما تضمنت توقيع اتفاقية طويلة الأمد، لصيانة وتأهيل الوحدات العاملة في العراق التي أنشأتها شركة سيمنز".

كما نص الاتفاق على "تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، وهي الطاقة الشمسية وحركة الرياح، وإنشاء محطات تحويل في عموم مناطق العراق، الى جانب تطوير وتأهيل كوادر وزارة الكهرباء ونقل الخبرات".