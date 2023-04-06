النفط يقتنص مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي

أغلقت أسعار النفط دون تغير يذكر، اليوم الخميس، لكنها سجلت مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، إذ تأرجحت الأسواق بين المزيد من تخفيضات الإنتاج التي تستهدفها أوبك+ وتراجع مخزونات النفط الأمريكية من جهة والمخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية من جهة أخرى.

أغلق خام برنت مرتفعا 13 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 85.12 دولار للبرميل، فيما أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مرتفعا تسعة سنتات، أو 0.1 بالمئة، ليبلغ عند التسوية 80.70 دولار.