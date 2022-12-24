تقرير: إنتاج الكهرباء ذاتيا ملاذ الفرنسيين لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة
كشف تقرير فرنسي لصحيفة "لوفيغارو"، أن كثيراً من الفرنسيين بدأوا التوجه نحو استخدام الألواح الشمسية من أجل الحصول على الكهرباء ذاتياً وتوفير القدر الممكن من فواتيرها، رغم الصعوبات التي تواجههم.
ويسلط التقرير الضوء على محاولات بعض الفرنسيين لإيجاد حلول للحدّ من الارتفاع الجنوني لأسعار الطاقة ومواجهة فواتير الكهرباء والغاز المرتفعة، بشكل يمكّنهم من توفير نحو 1000 يورو سنويا.
ويخشى الفرنسيون من تأثير الزيادة المرتقبة لأسعار الكهرباء بنسبة 15 % مع حلول السنة الجديدة، والتي أعلنتها الحكومة، على قدرتهم وتوازناتهم المالية.
ويقول التقرير، إنّ "من بين الحلول المطروحة يعتبر الاستهلاك الذاتي – أي إنتاج جزء من الكهرباء المستهلكة في المنزل، من خلال الألواح الشمسية مثلا – من أكثر الحلول المتّبعة، حيث يفضل 72 % من الفرنسيين التحكم في تكاليفهم.
وتنقل "لوفيغارو" عن سيريل مراد، الذي يعمل طبّاخا في بوردو، قوله: "إن الألواح الشمسية التي تبلغ طاقتها 3.7 كيلووات في الساعة والتي أرغب في تركيبها يمكن أن تقلل فاتورتي بنسبة 50% أو توفير 1000 يورو سنويًا".
ويعلّق كريستوف، الذي يعيش في تولوز من جانبه قائلا: "بعد تركيب الألواح في منزلي أعتزم تركيبها في منزل والديّ الريفي" وفق ما نقلته الصحيفة الفرنسية، مشيرة إلى أنّه بالنسبة إلى الرجل، وهو صاحب حمام سباحة وسيارة كهربائية فإن تكاليف الطاقة تمثل نفقات كبيرة لذلك قرر الشروع في المغامرة منذ عام ونصف العام.
وأوضحت أنه "بعد أن قام بتركيب أول لوحة شمسية ثم ثماني لوحات أخرى قام للتو بتركيب ثماني لوحات جديدة، وتغطي هذه الأجهزة 40% من احتياجاته، وهو رقم يمكن أن يرتفع مع إضافة لوحات أخرى".
وتؤكد الصحيفة الفرنسية أنّه "مثل كريستوف أو سيريل يتجه المزيد من الفرنسيين إلى الإنتاج الذاتي للكهرباء حيث تطوّر الإقبال على سوق تركيب اللوحات الشمسية بنسبة 60 %.
ونبّه التقرير إلى أنّه مع ذلك فإنّ اتخاذ الخطوة الأولى قد يكون أمرًا شاقًا وأنّ الأمر يحتاج بضع سنوات لجني ثمار هذا التوجّه، حيث تصبح مدّخرات الطاقة أرباحا للعائلة التي تتولى تركيب الألواح الشمسية، القادرة على الاشتغال وتوفير الطاقة لمدة 20 سنة على الأقل.
وأشار تقرير الصحيفة الفرنسية إلى أنّ من بين الصعوبات التي يواجهها الفرنسيون في هذا الباب تخزين الطاقة المنتجة خلال فصل الصيف لاستخدامها بعد حلول الظلام أو حتى في فصل الشتاء، حيث لا تزال أسعار البطاريات باهظة ومكلفة ويحتاج المنزل إلى بطاريتين اثنتين، ثمن الواحدة 10 آلاف يورو، وفق ما قاله سيريل مراد.