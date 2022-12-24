تقرير: إنتاج الكهرباء ذاتيا ملاذ الفرنسيين لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة‎‎

ويعلّق كريستوف، الذي يعيش في تولوز من جانبه قائلا: "بعد تركيب الألواح في منزلي أعتزم تركيبها في منزل والديّ الريفي" وفق ما نقلته الصحيفة الفرنسية، مشيرة إلى أنّه بالنسبة إلى الرجل، وهو صاحب حمام سباحة وسيارة كهربائية فإن تكاليف الطاقة تمثل نفقات كبيرة لذلك قرر الشروع في المغامرة منذ عام ونصف العام.

وأوضحت أنه "بعد أن قام بتركيب أول لوحة شمسية ثم ثماني لوحات أخرى قام للتو بتركيب ثماني لوحات جديدة، وتغطي هذه الأجهزة 40% من احتياجاته، وهو رقم يمكن أن يرتفع مع إضافة لوحات أخرى".

وتؤكد الصحيفة الفرنسية أنّه "مثل كريستوف أو سيريل يتجه المزيد من الفرنسيين إلى الإنتاج الذاتي للكهرباء حيث تطوّر الإقبال على سوق تركيب اللوحات الشمسية بنسبة 60 %.

ونبّه التقرير إلى أنّه مع ذلك فإنّ اتخاذ الخطوة الأولى قد يكون أمرًا شاقًا وأنّ الأمر يحتاج بضع سنوات لجني ثمار هذا التوجّه، حيث تصبح مدّخرات الطاقة أرباحا للعائلة التي تتولى تركيب الألواح الشمسية، القادرة على الاشتغال وتوفير الطاقة لمدة 20 سنة على الأقل.

وأشار تقرير الصحيفة الفرنسية إلى أنّ من بين الصعوبات التي يواجهها الفرنسيون في هذا الباب تخزين الطاقة المنتجة خلال فصل الصيف لاستخدامها بعد حلول الظلام أو حتى في فصل الشتاء، حيث لا تزال أسعار البطاريات باهظة ومكلفة ويحتاج المنزل إلى بطاريتين اثنتين، ثمن الواحدة 10 آلاف يورو، وفق ما قاله سيريل مراد.