بعد توقف 12 عاماً.. عودة ضخ الغاز من البريقة الليبية إلى الخمس

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الإثنين، عودة ضخ الغاز من البريقة، إلى الخمس، وذلك بعد توقف دام لمدة 12 عاماً.

وبحسب بيان للمؤسسة الوطنية للنفط، فإن الضخ سيكون بمعدل حوالي 100 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي.

وشكرت المؤسسة من وصفتهم بـ "العاملين الشرفاء من فرق التشغيل والصيانة بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز وكذلك لجنة كبار المستهلكين بالمؤسسة الوطنية للنفط وكل من ساهم في هذا العمل الوطني المتميز".

وثمن بيان المؤسسة "جهودهم عاليًا في سبيل استمرار تدفق الوقود اللازم لتوليد الكهرباء".