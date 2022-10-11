الكويت.. استئناف العمل في وحدات إنتاج متوقفة بمصفاة الأحمدي

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية، أن وحدات إنتاج في مصفاة الأحمدي استأنفت العمل بعد توقف، نتيجة انقطاع مياه التبريد مساء الإثنين.

وقالت الشركة في بيان، إن الصادرات من المصفاة مستمرة على النحو المعتاد.

وكانت شركة البترول الوطنية الكويتية، أعلنت في وقت سابق، أن عددًا من وحدات مصفاة ميناء الأحمدي توقف نتيجة انقطاع مياه التبريد.

وذكرت أن إمداداتها المحلية وعمليات التصدير لم تتأثر نتيجة التوقف الطارئ، مؤكدة أنها تتواصل مع المعنيين في الهيئة العامة للصناعة لإعادة تزويد المصفاة بمياه التبريد لتتمكن من تشغيل واسترجاع الطاقة التكريرية لهذه الوحدات بالسرعة الممكنة.