أوروبا تخشى تصدير غاز روسي خفية عبر مركز تركي مقترح

حذر محللون ومصادر من أن خطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لجعل تركيا مركزا للغاز الروسي، قد تسمح نظريا لموسكو بإخفاء صادراتها وسط وقود من مصادر أخرى، لكن ذلك قد لا يكون كافيا لإقناع الأوروبيين بالشراء.

وكانت روسيا تمثل 40% من سوق الغاز بالاتحاد الأوروبي، قبل أن تبدأ موسكو في 24 شباط/ فبراير، حربها على أوكرانيا.