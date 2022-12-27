بفعل مخاوف من تأثير عاصفة أمريكا.. النفط يصعد في معاملات ضعيفة

وزاد خام برنت 3.6 بالمئة يوم الجمعة في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 2.7 بالمئة. وسجل الخامان أكبر زيادة أسبوعية منذ أكتوبر تشرين الأول. وكانت الأسواق في بريطانيا والولايات المتحدة مغلقة أمس الاثنين بسبب عطلة عيد الميلاد.

وقال كازوهيكو سايتو كبير المحللين في فوجيتومي سيكيورتيز "مخاوف اضطراب الإمدادات بسبب العواصف الشتوية في الولايات المتحدة حفز الشراء، وإن كانت المعاملات هزيلة لأن الكثير من المشاركين في السوق في عطلة".