قبرص: محادثات مع إسرائيل حول خط أنابيب لربط حقول الغاز

قال وزير الطاقة القبرصي جورج باباناستاسيو، اليوم الاثنين، إن بلاده وإسرائيل تجريان محادثات حول إنشاء خط أنابيب يربط بين حقول الغاز البحرية للدولتين.

لكنه هون فيما يبدو من شأن احتمال إنشاء خط أنابيب "إيست ميد" لنقل الغاز من شرق البحر المتوسط إلى القارة الأوروبية، قائلا إنه يمكن بدلا من ذلك إقامة ممر للملاحة من مركز في قبرص لنقل الغاز بعد تسييله.

وقال باباناستاسيو للصحفيين بعد إطلاع حزب معارض على خطط الطاقة للإدارة الجديدة التي انتخبت في فبراير شباط: "هدفنا هو إنتاج الكهرباء بتكلفة منخفضة، لذا يجب أن يأتي الغاز الطبيعي من المنطقة".

وأضاف أن "قبرص ستستضيف ورشة عمل مع المعنيين بالصناعة في 29 أيار/مايو".

وقال إن "إنشاء مركز تسييل الغاز قد يستغرق نحو عامين ونصف العام، بينما سيستغرق إنشاء خط أنابيب مع إسرائيل 18 شهرا تقريبا".