أسعار النفط ترتفع ومحادثات "أوبك+" تحد من المكاسب

وفيما يتعلق بالطلب، جاء المزيد من الدعم من التفاؤل بشأن تعافي الطلب في الصين، أكبر مشتر للنفط الخام في العالم.

وسجلت الصين أعداد إصابة أقل بكوفيد-19 اليوم مقارنة بأمس، فيما تكهنت السوق بأن تؤدي احتجاجات مطلع الأسبوع إلى تخفيف الدولة للقيود على السفر.

كما ساعد تراجع الدولار في دعم أسعار النفط، حيث يجعل ضعف الدولار عقود النفط المقومة بالعملة الأمريكية أرخص لحاملي العملات الأخرى، كما يعزز الطلب.

ومن المقرر أن يلقي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول كلمة عن الاقتصاد وسوق العمل، اليوم الأربعاء، ويبحث المستثمرون في خطابه عن دلالات لتوقيت إبطاء الاحتياطي الاتحادي لوتيرة زيادات أسعار الفائدة القياسية.

لكن ثمة عوامل حدت من مكاسب النفط، إذ قال مصدر مطلع لرويترز، اليوم الأربعاء، إن قرار أوبك+ عقب اجتماعها في الرابع من ديسمبر كانون الأول يشير فعليا إلى ضعف احتمال تغيير السياسة.