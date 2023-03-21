"غازبروم" تعلن إرسال إمدادات يومية قياسية من الغاز للصين

أعلنت شركة "غازبروم" الروسية العملاقة، الثلاثاء، عن تسليم شحنات يومية قياسية إلى بكين، يوم الإثنين، عبر خط أنابيب سيبيريا الذي يمر في الشرق الأقصى الروسي باتجاه شمال شرق الصين، في خضم زيارة الرئيس شي جينبينغ إلى روسيا.

وقالت "غازبروم" في بيان، إنها سلمت الإثنين "الكميات المطلوبة وحققت رقمًا قياسيًا جديدًا لإمدادات الغاز اليومية نحو الصين".

وردًا على أسئلة وكالة "فرانس برس" حول الرقم الدقيق لهذه الكميات، أعلنت الشركة أنها "لا تقدم معلومات إضافية".